Николай Ханатов отметил, что на момент оккупации города оставалось 1,5 тысячи жителей.

Российские военные вывозят жителей временно оккупированного города Попасная Луганской области, угрожая оружием. Людей отвозят в не подконтрольные Украине Первомайск и Стаханов.

Об этом рассказал начальник Попаснянской районной военной администрации Николай Ханатов в эфире телемарафона.

"По состоянию на 8 мая (именно тогда в город вошли военные РФ - УНИАН) в Попасной оставалось 1,5 тысячи человек. Все, кто хотел вовремя уехать из Попасной, имели такую ​​возможность", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что оккупанты под дулом автоматов выгоняют местных жителей из укрытия, после чего отвозят в Первомайск и Стаханов, которые уже 8 лет оккупированы.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

В оккупированных населенных пунктах россияне зверствовали - расстреливали, грабили, насиловали и издевались над мирными жителями, а также насильственно депортируют.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что русские создали четыре фильтрационных лагеря для жителей, которых депортируют в Россию, и подвергают гражданское население разнообразным пыткам. В частности, заставляют камнями сдирать татуировки. Только за один день 6 мая оккупанты депортировали из Мариуполя 373 человека.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, Российская Федерация готовилась к массовой депортации украинских граждан на свою территорию еще с начала года.

При этом она сообщила, что оккупанты вывезли из "ЛДНР" более 2 тысяч детей-сирот, которым планируют предоставить гражданство РФ.

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