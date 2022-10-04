Речь идет об освобожденных территориях на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине вместе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия осуществляет на юге Украины довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции - за неделю освобождены десятки населенных пунктов.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Сегодня имеем хорошие новости с передовой", - отметил он.

Видео дня

Президент подчеркнул, что украинская армия осуществляет на юге Украины довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции.

По его словам, от российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю.

"Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине вместе", - сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что на Херсонщине освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Хрещенивка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давидов Брод.

"И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - подчеркнул он.

Попытка аннексии украинских территорий Россией: что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участия в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. За результатами, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

Вас также могут заинтересовать новости: