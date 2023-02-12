По его словам, Россия готовит большое наступление, стягивает силы, но украинские воины мощно готовятся к обороне.

Российский "мобик" проговорился жене, что февраль должен стать решающим в войне. Впрочем, в отпуск могут отпустить только через полгода-год.

Как сообщает Главное управление разведки, новый перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что россияне делают ставку на февраль.

"Ребята говорят, что в феврале месяце будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали, х*хлы подогнали повсюду технику. Будет, наверное, решающий месяц. Или мы всех победим, или мы обоср*мся, и будет продолжение войны", - заявил оккупант во время разговора с женой.

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При этом захватчик пожаловался, что их заставляют подписывать контракт, а отпуск оккупантам "светит" лишь за полгода-год. Домой не пускают якобы даже контрактников.

"Хочешь правду скажу? В общем, один результат. Ну как, два, есть два пути: один путь – это в гробу, и второй – в конце всей войны, когда она закончится, возможно, приду", – подытожил оккупант.

Война в Украине: что надо знать сегодня

Российские оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности, ранее Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. Это согласуется с данными разведки, которая отмечала, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.

По состоянию на утро 12 февраля россияне продолжали сосредотачивать свои усилия на том, чтобы вести наступление на таких направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском и Новопавловском.

На востоке нашего государства враг несет огромные потери. Стоит отметить, что потери РФ в Украине уже составляют примерно 137 тыс. 780 оккупантов.

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