На оккупированных территориях Луганской области российские компании поглощают украинский бизнес, открывают свои представительства.
Как сообщает Луганская областная военная администрация, на захваченных территориях региона продолжается монополизация бизнеса, а северодончане все чаще жалуются на пропавшее из квартир имущество.
"Компании из России открывают свои представительства на оккупированной Луганщине и быстро поглощают местных конкурентов. Так, недавно в так называемом "Госбанке ЛНР" почему-то решили присоединиться к одному из российских. Вместе со всеми клиентами, которых никто и не спрашивал", - сказано в сообщении.
В Луганской области отмечают, что операторы мобильной связи пока продолжают оказывать услуги.
"Но правительством РФ уже поручено создать в так называемых "ЛНР", "ДНР", а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей единого оператора мобильной связи. То есть, местным намекнули приготовиться к ликвидации. Другой бизнес - на очереди", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в Северодонецке под видом восстановительных работ бригады мужчин продолжают открывать квартиры без разрешения хозяев.
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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности, ранее Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. Это согласуется с данными разведки, которая отмечала, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.
Относительно ситуации в других регионах, то по данным Генштаба, в двух населенных пунктах захваченной территории Херсонской области русские пытаются отобрать жилье у местного населения на пользу оккупационной "администрации". В частности, военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья.
А ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на оккупированной Херсонщине россияне пытают украинцев в их дома заселяют российских военных.