Правительством РФ уже поручено создать на оккупированных территориях единого оператора мобильной связи.

На оккупированных территориях Луганской области российские компании поглощают украинский бизнес, открывают свои представительства.

Как сообщает Луганская областная военная администрация, на захваченных территориях региона продолжается монополизация бизнеса, а северодончане все чаще жалуются на пропавшее из квартир имущество.

"Компании из России открывают свои представительства на оккупированной Луганщине и быстро поглощают местных конкурентов. Так, недавно в так называемом "Госбанке ЛНР" почему-то решили присоединиться к одному из российских. Вместе со всеми клиентами, которых никто и не спрашивал", - сказано в сообщении.

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В Луганской области отмечают, что операторы мобильной связи пока продолжают оказывать услуги.

"Но правительством РФ уже поручено создать в так называемых "ЛНР", "ДНР", а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей единого оператора мобильной связи. То есть, местным намекнули приготовиться к ликвидации. Другой бизнес - на очереди", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Северодонецке под видом восстановительных работ бригады мужчин продолжают открывать квартиры без разрешения хозяев.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности, ранее Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. Это согласуется с данными разведки, которая отмечала, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.

Относительно ситуации в других регионах, то по данным Генштаба, в двух населенных пунктах захваченной территории Херсонской области русские пытаются отобрать жилье у местного населения на пользу оккупационной "администрации". В частности, военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья.

А ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на оккупированной Херсонщине россияне пытают украинцев в их дома заселяют российских военных.

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