Семь лет обновлений: какие Android-смартфоны получат самую долгую поддержку

Длительная поддержка гарантирует не только получение новых функций, но и стабильную работу и безопасность смартфона.

В 2026 году длительная программная поддержка Android уже не ограничивается Google и Samsung. К производителям, обещающим выпускать обновления на протяжении 7 лет, присоединились Motorola, Honor и Fairphone. Это дает покупателям больше возможностей выбрать устройство, которое останется актуальным на протяжении длительного времени.

Издание Gizmochina составило полный список Android-устройств, которые максимально долго будут получать обновления – вплоть до 2033 года. Это гарантирует не только получение новых функций, но и стабильную работу и безопасность смартфона.

Google Pixel 11 – лучший выбор для большинства

Google Pixel 11 стоит от 899 евро и будет получать обновления Android, исправления безопасности и функциональные обновления Pixel Drops в течение семи лет. Поддержка смартфона должна продолжаться до августа 2033 года.

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Устройство работает под управлением Android 17 и оснащено чипом Tensor G6. Google также обещает поставлять запасные части в течение 7 лет. Это позволит владельцам при необходимости заменять отдельные компоненты, например батарею, вместо покупки нового смартфона, когда старая начнет изнашиваться.

Более дорогой Pixel 11 Pro XL тоже будет получать до августа 2033 года. Он предлагает увеличенный 6,8-дюймовый экран и более продвинутую камеру.

В премиальном сегменте также выделяется Galaxy S26 Ultra. Samsung обещает выпускать обновления в течение 7 лет – это означает поддержку обновлений Android вплоть до Android 23, а также регулярные исправления безопасности и промежуточные обновления One UI.

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и стилусом S Pen, который можно использовать для заметок, рисования и других задач. Еще одна особенность – режим защиты экрана от посторонних взглядов, ограничивающий видимость содержимого под углом.

При этом важно учитывать, что Samsung выпустила телефон в феврале 2026 года, поэтому 7-летний срок поддержки закончится примерно в феврале 2033 года – на полгода раньше, чем у Pixel 11

Какие еще смартфоны будут долго получать обновления:

Samsung Galaxy S26 FE – оптимальный вариант по соотношению цены и возможностей. Смартфон оснащен ярким 6,7-дюймовым AMOLED-экраном, а по ощущениям от использования и программной поддержке не уступает более дорогим Galaxy.

Google Pixel 10a – лучший бюджетный смартфон. Телефон поступил в продажу в марте 2026 года по цене $499 и, как и Pixel 11, получит 7 лет обновлений Android, исправлений безопасности и функций Pixel Drops.

Motorola Signature – альтернатива Google и Samsung. Motorola Signature стал первым флагманом компании с семилетней программной поддержки. По производительности он уступает Galaxy S26 Ultra, зато стоит дешевле флагмана Samsung.

Honor Magic V6, Pixel 11 Pro Fold и Galaxy Z Fold 8 Ultra – складные модели с самыми длинными сроками обновлений ПО. Для тех, кто готов доплатить за форм-фактор "два в одном" (телефон + планшет), но боится быстрого устаревания гаджета.

Fairphone Gen 6+ – лучший смартфон для самостоятельного ремонта. Компания известна длительной поддержкой ПО, а также превосходной ремонтопригодностью своих устройств. Благодаря сменным компонентам владельцы могут заменять отдельные детали и продолжать пользоваться устройством.

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