В течение суток противник нанес 12 ракетных ударов и 32 авиационных, а также совершил более 90 обстрелов из РСЗО.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута и еще ряда населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00. Отмечается, что враг продолжает сосредотачивать свои основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что в течение суток противник нанес 12 ракетных ударов, три из них - по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, шесть из которых - с применением беспилотников "Шахед-136". Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

"Четыре этих дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отмечается в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях - без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Вражеским обстрелам там подверглись районы более 20 населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Гатища и Волчанска.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары недалеко от трех населенных пунктов на Луганщине и двух - На Донетчине.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы 14 населенных пунктов Донецкой области, среди которых и Бахмут, а в целом - более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в том числе Авдеевка и Угледар. Вражеские авиаудары были зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись два населенных пункта Донецкой области и шесть - Запорожской. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов. Враг также нанес авиаудар в районе зимовника.

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Эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко заявил, что украинские и российские военные под Бахмутом Донецкой области ведут артиллерийские дуэли. Кроме того, там ведутся стрелковые бои на очень коротких дистанциях.

По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли минимум 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков.

В СНБО сообщили, что российские оккупанты уже начали свой "большое наступление", но имеют с ним "большие проблемы".

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