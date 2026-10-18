Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером: подробности разговора

Стороны, в частности, обсудили итоги встречи во Флориде.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили, в частности, итоги встречи команд во Флориде. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Фактически наши команды находятся в постоянном контакте. Мы также готовим следующие шаги в области дипломатии. Постоянно информируем партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, которые не прекращаются ни на минуту, и о вопросах ПВО", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что именно от позиции Америки здесь многое зависит. Ведь Украина, по его словам, "и впредь готова работать конструктивно, честно и на реальный результат".

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Зеленский отметил, что "мир наступает только благодаря силе и сотрудничеству, основанному на доверии".

"Мы со своей стороны делаем для этого всё возможное, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме России, ждут уже более четырёх с половиной лет", – добавил он.

Встреча украинской и американской делегаций в Майами

Как сообщал УНИАН, во время встречи с украинцами в Майами зять президента США Джаред Кушнер хотел, чтобы украинцы прекратили наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и подчеркивал эту просьбу администрации Соединенных Штатов. По данным Reuters, идея заключалась в том, что США могли бы снова обратиться в Россию и сказать: "Видите, украинцы перестали наносить удары, а мы предоставили вам это соглашение. Теперь ваша очередь что-то сделать".

Также, по информации The Washington Post, речь шла о новом плане окончания войны, который готовят США и Европа. Он предусматривает гарантии безопасности для Украины, финансирование ее восстановления и экономические стимулы для России.

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