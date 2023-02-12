Также уничтожен один самолет, 10 БПЛА противника, 27 танков и боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 900 российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составляли 137780 (+900 оккупантов за минувшие сутки).

Также уничтожено много вражеской техники :

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танков - 3280 (+13 за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 6488 (+14),

артиллерийских систем / artillery systems-2287 (+17),

РСЗО – 465 (+2),

самолетов - 296 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+10), а

усталостной техники и автоцистерн - 5148 (+14),

специальная техника - 215 (+1).

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения уничтожены: средства ПВО ‒ 234, вертолетов – 286, крылатые ракеты - 857, корабли /катера ‒ 18.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 19 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетный комплекс.

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