В Steam началась новая распродажа: скидки на игры достигают 95%

В акции принимают участие более 400 продуктов WB Games.

Издатель WB Games распродает свои игры с большой скидкой в Steam. У пользователей есть возможность купить популярные игры и дополнения к ним со скидками до 95%.

В акции принимают участие почти 400 продуктов – от Mortal Kombat и Injustice до Hogwarts Legacy и Batman. Акция продлится до 22 октября.

Самые интересные предложения:

LEGO Batma: Legacy of the Dark Knight – 1329 грн (−30%)

Suicide Squad: Kill the Justice League – 114 грн (−95%)

Mortal Kombat 1 – 259 грн (−80%)

Injustice 2 Legendary Edition – 159 грн (−90%)

Gotham Knights – 112 грн (−85%)

Batman: Arkham Knight – 55 грн (−80%)

Batman: Arkham Collection – 112 грн (−85%)

LEGO Star War: The Skywalker Saga – 97 грн (−85%)

FEAR Collection – 165 грн (−85%)

Mad Max – 82 грн (−85%)

Back 4 Blood – 74 грн (−90%)

Watchmen: The End is Nigh – 24 грн (−76%)

Также в Steam проходит тематическая распродажа "Кулинарный фестиваль". В нее вошли игры, связанные с едой, готовкой и ресторанным делом.

Видео дня

Интересные предложения:

Farm to Table – 201 грн (−40%)

Tavern Keeper – 405 грн (−30%)

Overcooked! All You Can Eat – 240 грн (−70%)

PlateUp! – 41 грн (−90%)

东方夜雀食堂 - Touhou Mystia's Izakaya – 172 грн (−30%)

Travellers Rest – 281 грн (−25%)

Beastro – 234 грн (−55%)

Watchmen: The End is Nigh – 24 грн (−76%)

Напомним, в середине октября Sony запустила крупную распродажу в магазине PS Store. На скидки ушли многие известные хиты, включая S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Metro Exodus и The Sinking City.

Ранее Steam раскрыл характеристики самого популярного игрового ПК осенью 2026 году. Геймеры переходят на 32 ГБ ОЗУ и процессоры AMD, а RTX 5070 стала самой популярной видеокартой.

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