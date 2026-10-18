В Steam началась новая распродажа: скидки на игры достигают 95%

Издатель WB Games распродает свои игры с большой скидкой в Steam. У пользователей есть возможность купить популярные игры и дополнения к ним со скидками до 95%.
В акции принимают участие почти 400 продуктов – от Mortal Kombat и Injustice до Hogwarts Legacy и Batman. Акция продлится до 22 октября.
Самые интересные предложения:
- LEGO Batma: Legacy of the Dark Knight – 1329 грн (−30%)
- Suicide Squad: Kill the Justice League – 114 грн (−95%)
- Mortal Kombat 1 – 259 грн (−80%)
- Injustice 2 Legendary Edition – 159 грн (−90%)
- Gotham Knights – 112 грн (−85%)
- Batman: Arkham Knight – 55 грн (−80%)
- Batman: Arkham Collection – 112 грн (−85%)
- LEGO Star War: The Skywalker Saga – 97 грн (−85%)
- FEAR Collection – 165 грн (−85%)
- Mad Max – 82 грн (−85%)
- Back 4 Blood – 74 грн (−90%)
- Watchmen: The End is Nigh – 24 грн (−76%)
Также в Steam проходит тематическая распродажа "Кулинарный фестиваль". В нее вошли игры, связанные с едой, готовкой и ресторанным делом.
Интересные предложения:
- Farm to Table – 201 грн (−40%)
- Tavern Keeper – 405 грн (−30%)
- Overcooked! All You Can Eat – 240 грн (−70%)
- PlateUp! – 41 грн (−90%)
- 东方夜雀食堂 - Touhou Mystia's Izakaya – 172 грн (−30%)
- Travellers Rest – 281 грн (−25%)
- Beastro – 234 грн (−55%)
- Watchmen: The End is Nigh – 24 грн (−76%)
Напомним, в середине октября Sony запустила крупную распродажу в магазине PS Store. На скидки ушли многие известные хиты, включая S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Metro Exodus и The Sinking City.
Ранее Steam раскрыл характеристики самого популярного игрового ПК осенью 2026 году. Геймеры переходят на 32 ГБ ОЗУ и процессоры AMD, а RTX 5070 стала самой популярной видеокартой.