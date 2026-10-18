Поддержка Путина станет 'исторической ошибкой' для США, – Зеленский

Зеленский предупредил, что договоренность Трампа с Россией о поставках дизельного топлива "укрепит решимость Путина оккупировать нашу страну".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальная поддержка российского диктатора Владимира Путина со стороны Соединенных Штатов станет "исторической ошибкой". В то же время он по-прежнему считает американского лидера Дональда Трампа союзником, несмотря на ряд его решений, вызвавших беспокойство в Украине и среди её сторонников в Конгрессе США. Об этом украинский лидер сказал в программе Meet the Press на NBC News.

"Мы хотим ему доверять… Я надеюсь, что он пересмотрит свои решения, потому что считаю, что это все ошибки, и это не поможет ни нам, ни Соединенным Штатам", – сказал Зеленский, имея в виду Трампа.

Как напомнили в издании, в пятницу президент США отменил новые масштабные санкции против России, принятые Конгрессом, отметив в указе, что этот шаг "соответствует национальным интересам Соединенных Штатов". Эти санкции, принятые при поддержке обеих партий и подписанные Трампом в прошлом месяце, были направлены на нанесение удара по источникам доходов России путем введения штрафных санкций в отношении мировых покупателей российской нефти и газа.

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Это решение было принято через несколько дней после договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках на мировой рынок сотен тысяч тонн российского дизельного топлива на фоне стремительного роста цен на топливо.

В то же время, по словам Зеленского, обмен разведывательными данными с США на короткое время "заблокировали", из-за чего Украина лишилась возможности своевременно получать информацию о приближении баллистических ракет. Кроме того, были введены ограничения на использование технологии Starlink, важной для перехвата реактивных беспилотников.

Зеленский отметил, что украинские чиновники считают: решение компании SpaceX Илона Маска ограничить использование Starlink было принято в ответ на "сигнал от правительства США".

Как отмечается, на протяжении четырех с половиной лет войны США были важнейшим союзником Украины, однако в последние недели личные отношения между Трампом и Зеленским, судя по всему, значительно ухудшились: каждый из них публично критиковал другого.

Отвечая на вопрос о высказывании Трампа о том, что с украинским лидером "сложнее иметь дело, чем с Путиным", Зеленский отметил, что был "очень откровенен" с Трампом.

"Возможно, это не очень вежливо… но лучше иметь партнеров, которые очень откровенны и четки, чем тех, кто является убийцами, даже если они улыбаются", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский, который на прошлой неделе обвинил США в предательстве Киева, заявил, что его позиция не изменилась. Он предупредил, что договоренность Трампа с Россией о поставках дизельного топлива "укрепит решимость Путина оккупировать нашу страну".

Глава государства добавил, что это соглашение не окажет "реального влияния" на цены на нефть в США, поскольку рост цен связан с блокадой Ормузского пролива, а не с Украиной.

"Я не знаю всех причин, по которым президент Трамп заключает такие соглашения", – сказал он.

Что касается перспективы того, что США более официально встанут на сторону России, он отметил: "Если эти две страны объединятся… мы не победим и не сможем устоять".

Зеленский также назвал "досадным" решение Трампа отменить санкционные ограничения, предусмотренные законопроектом, названным в честь покойного сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма. По словам украинского президента, Грэм был "большим сторонником мира и Украины".

"Он посвятил свою жизнь и время, потому что действительно верил в Украину", – сказал он.

Зеленский отметил, что позже в воскресенье должен провести телефонный разговор с американскими переговорщиками и по-прежнему надеется на встречу в ближайшие дни.

"Я очень открыт для этого, даже несмотря на все сложные обстоятельства", – сказал он.

Украинский лидер сообщил также об определенном прогрессе после того, как обмен разведывательными данными с США о российских баллистических ракетах, приближавшихся к Украине, был прерван на несколько дней. По его словам, этот обмен уже "возобновлен".

"Мы очень благодарны за это. Теперь всё работает", – сказал он.

В то же время он отметил, что Украина до сих пор сталкивается с ограничениями скорости работы Starshield – военной версии спутниковой связи Starlink.

На вопрос, считает ли он, что решение ограничить работу Starlink лично приняли Трамп или Маск, Зеленский ответил, что не знает, но предполагает, что к этому причастны оба. По его словам, если Трамп завтра решит отменить ограничения, "система сразу же начнёт работать так, как и раньше".

Отношения США и России

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил масштабные санкции против российских энергоносителей, предусмотренные "законом Линдси Грэма", который он сам подписал в сентябре. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что ослабление санкций будет действовать в течение 60 дней. По его словам, это время Трамп планирует использовать для оценки экономических последствий такого решения.

Кроме того, Рубио выступил в защиту отдельной договоренности между США и Россией, которая предусматривает увеличение поставок дизельного топлива на мировые рынки.

Сам Дональд Трамп положительно оценил свое решение отменить санкции против России. По его словам, этот шаг будет полезен не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. Американский президент при этом отметил, что не все еще понимают суть его решения.

Между тем вице-президент США Джей Ди Венс рассказал о своих впечатлениях от телефонных разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, похвалив российского диктатора. По его словам, реальный образ главы Кремля отличается от "стереотипа" в американских СМИ.

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