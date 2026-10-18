Названы лучшие и худшие бренды кабелей USB-C: Samsung на последнем месте

При оценке учитывались цена, прочность, скорость передачи данных, поддерживаемая мощность и разнообразие моделей.

Разъем USB-C стал стандартом для большинства современных устройств – от смартфонов и ноутбуков до беспроводных наушников и геймпадов. При этом одинаковый с виду кабель может заметно отличаться от другого по возможностям: одни модели подходят только для зарядки смартфонов, а другие способны питать ноутбуки и передавать данные на высокой скорости.

Эксперты SlashGear сравнили ассортимент 11 производителей кабелей USB-C, оценив цену аксессуаров, доступные длины, мощность зарядки, прочность, наличие сертификатов безопасности и условия гарантии. По итогам исследования бренды расположили от худшего к лучшему.

11. Samsung

Кабели Samsung заняли последнее место в рейтинге из-за ограниченного ассортимента и высокой стоимости. Корейский бренд предлагает модели с поддержкой мощности 15, 25, 65 и 100 Вт, но выбор длины, цветов и типов подключения невелик.

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Например, кабель длиной около одного метра с мощностью 25 Вт стоит $9, а двухметровая модель на 65 Вт – 25 долларов. При этом аксессуары не имеют плетеной оплетки, которая могла бы повысить устойчивость к износу. Гарантия на отдельные кабели составляет 6-12 месяцев в зависимости от региона.

10. Beats

USB-C кабели Beats отличаются плетеной конструкцией, устойчивостью к спутыванию и выбором из нескольких цветов. Их разработкой занимается Apple, поэтому качество изготовления не вызывает нареканий.

Помимо этого, кабелям Beats нечем похвастаться. Ассортимент ограничен тремя типами подключения: USB-C-USB-C, USB-A-USB-C и USB-C-Lightning. На выбор доступны всего три варианта длины: 20 см, 1,5 м и 3 м. Ситуацию усугубляет и низкая скорость передачи данных (USB 2.0, менее 480 Мбит/с).

9. Apple

Apple предлагает кабели USB-C, USB-C – Lightning, MagSafe 3, а также решения Thunderbolt 4 и Thunderbolt 5 Pro. Многие модели отличаются качественной плетеной оболочкой, которая повышает долговечность и помогает избежать спутывания.

Главные недостатки – ограниченный выбор цветов и длины, а также высокая стоимость. Кабель USB-C мощностью 60 Вт стоит $19, а версия на 240 Вт – $29. Гарантия составляет один год.

8. Insignia

Insignia, собственный бренд американской сети Best Buy, предлагает более широкий ассортимент кабелей по сравнению с Samsung и Apple. В линейке есть модели USB-C-USB-C, USB-A-USB-C, Lightning и Thunderbolt 4. Доступны варианты мощностью 15, 60, 100 и 240 Вт. Кабели с мощностью выше 100 Вт оснащены чипами E-Marker и имеют сертификацию USB-IF.

Один из примеров удачного соотношения цены и возможностей – кабель длиной 1,8 м с поддержкой 60 Вт и дополнительным адаптером USB-A за 9 долларов. Также компания предлагает кабель Thunderbolt 4 мощностью 240 Вт за $45. Недостатком остается годовая гарантия.

7. Amazon Basics

Кабели Amazon ориентированы на пользователей, которым нужен надежный аксессуар без лишних затрат. В ассортимент входят модели USB-C – USB-C, USB-A – USB-C, Lightning и USB4.

Производитель предлагает варианты мощностью 15, 18, 60 и даже 240 Вт. Некоторые кабели имеют нейлоновую оплетку, а большинство моделей в линейке сертифицированы USB-IF.

Кабель USB-C мощностью 60 Вт длиной 1,8 м стоит примерно $8, а плетеная версия длиной около 3 метров – $9. Кабель USB4 мощностью 240 Вт длиной 1,5 м обойдется в $16. Все это делает Amazon Basics практичным выбором для повседневного использования, хотя по показателям долговечности конкуренты предлагают более продвинутые решения.

6. Scosche

Scosche выделяется необычными конструкциями кабелей USB-C. Помимо стандартных моделей, производитель выпускает аксессуары с угловыми разъемами, магнитными элементами, встроенной подсветкой, удлинителями и сменными адаптерами.

В линейке представлены кабели мощностью 15, 60 и 240 Вт. В зависимости от модели они выдерживают от 30 000 до 100 000 циклов изгиба. Большинство аксессуаров поставляются с двухлетней гарантией.

Стоимость кабеля длиной около 1,2 м с поддержкой 60 Вт начинается от $15. Версия на 240 Вт стоит $25, а кабель USB4 с поддержкой Thunderbolt 3 – $40. Более высокая цена оправдана повышенной прочностью и дополнительными возможностями отдельных моделей.

5. OWC

OWC ориентируется прежде всего на пользователей, которым необходима высокая скорость передачи данных. В ассортименте есть обычные кабели USB-C – USB-C, а также модели Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 и USB4 с оптической передачей сигнала.

Обычный кабель USB-C мощностью 100 Вт длиной около 90 см стоит $20 и обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с – значительно больше, чем у кабелей USB 2.0. Для большинства моделей предусмотрена трехлетняя гарантия, хотя стандартный кабель USB-C – USB-C имеет гарантию на один год.

OWC не обязательно подойдет тем, кому нужен только недорогой зарядный кабель, но заслуживает внимания пользователей, работающих с большими объемами данных.

4. Ugreen

Ugreen предлагает широкий выбор кабелей по сравнительно доступным ценам. Помимо стандартных моделей, компания выпускает выдвижные кабели, версии с угловыми разъемами и аксессуары со встроенными дисплеями, показывающими параметры зарядки.

Доступны модели мощностью 60, 100 и 240 Вт, а длина отдельных кабелей достигает примерно трех метров. Кабель с угловым разъемом мощностью 60 Вт стоит $9, а комплект из двух кабелей мощностью 100 Вт длиной около двух метров – $17. Большинство кабелей имеют нейлоновую оплетку, а гарантия составляет два года.

По совокупности цены, функциональности и долговечности Ugreen является одним из наиболее привлекательных вариантов для повседневного использования.

3. Belkin

Belkin получил высокую оценку благодаря сочетанию прочности, безопасности и широкого выбора кабелей. В ассортименте компании есть модели USB-C, USB-A, Lightning, DisplayPort, USB4 и Thunderbolt 3, 4 и 5.

Особенно хвалят показатели долговечности: некоторые кабели с плетеной оболочкой выдерживают 350 000 циклов изгиба и свыше 20 000 подключений. Все кабели Belkin имеют сертификацию USB-IF, что повышает уверенность в их соответствии требованиям совместимости и безопасности.

При этом цены остаются конкурентоспособными. Кабель USB-A – USB-C длиной 1 метр стоит 8 долларов, версия USB-C мощностью 60 Вт – $10, а кабель мощностью 240 Вт – $15. На большинство моделей распространяется двухлетняя гарантия, также предусмотрена 30-дневная гарантия возврата денег.

2. Cable Matters

Cable Matters заняла второе место благодаря низким ценам и разнообразию вариантов подключения. Компания выпускает не только стандартные кабели USB-C – USB-C и USB-A – USB-C, но и модели для старых устройств, включая разъемы Micro-USB. В ассортименте также есть кабели USB-C – Ethernet и решения для последовательных интерфейсов.

Стоимость некоторых моделей особенно привлекательна. Например, комплект из трех кабелей USB-C мощностью 60 Вт длиной около 1 м стоит $6. Комплект из двух кабелей мощностью 240 Вт предлагается за $5, а версия длиной около двух метров – за $9.

Компания также предлагает кабели USB4 и Thunderbolt 5 по низким ценам. При этом заявленная устойчивость отдельных моделей превышает 15 000 циклов изгиба. К недостаткам отнесли ограниченный выбор расцветок и годовая гарантия.

1. Anker

Первое место досталось Anker, которая, по оценке специалистов, предлагает наиболее сбалансированный ассортимент кабелей USB-C. Компания сочетает широкий выбор типов подключения, хорошую долговечность, различные варианты мощности и доступные цены.

В линейке есть кабели USB-C – USB-C, USB-A – USB-C, USB-C – Lightning, модели с HDMI и универсальные решения с несколькими разъемами. Длина варьируется от 50 см до трех метров, а выбор расцветок включает черный, белый, серый, красный, розовый, зеленый и лавандовый.

Мощность кабелей достигает 240 Вт. Также доступны модели с двумя портами USB-C мощностью 140 Вт, позволяющие заряжать два устройства. Отдельного внимания заслуживает Anker Prime на 240 Вт: производитель заявляет ресурс более 300 000 циклов изгиба и устойчивость к нагрузке до 100 кг.

Обычные кабели стоят относительно недорого: за $10 можно приобрести комплект из двух кабелей мощностью 60 Вт длиной около 1,8 м или один кабель мощностью 100 Вт длиной трех метров. Гарантия в зависимости от модели составляет от 18 месяцев до 2 лет, а некоторые аксессуары имеют пожизненную гарантию. Именно сочетание разнообразия, надежности, производительности и доступности позволило Anker возглавить рейтинг.

В 2026 году USB‑C стал стандартом для большинства смартфонов и гаджетов, но далеко не каждый кабель сможет предложить быструю зарядку – даже если физически он подходит к разъему. Вот как определить, поддерживает ли ваш USB‑C кабель быструю зарядку.

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