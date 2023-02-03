По его словам, оккупанты ищут щелочку, где можно развивать успех.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своей армии выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до марта.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты оживились на восточном фронте. В частности, на Луганщине атак стало больше, оккупанты подтягивают еще больше резервов. По его данным, много живой силы сосредоточено в счастье. Из-за постоянной "бавовны" россияне пока прячут свою технику.

"Атак стало больше со стороны оккупационных войск. Они пытаются найти какие-то лазейки, где можно затем развивать успех, но наши Силы обороны держат позиции. Дают отпор везде", - заверил Гайдай.

Тем временем оккупанты заблаговременно заявляют о захвате некоторых населенных пунктов. Однако Гайдай заявляет, что эта информация не соответствует действительности

По его данным, с 11 февраля на оккупированных территориях области орки выключают мобильный интернет, чтобы люди не могли передавать информацию о них украинским воинам.

Новое наступление РФ: что известно

Ранее Главное управление разведки спрогнозировало существенное обострение на фронте в феврале-марте. В ГУР также подтвердили, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов получил задачу от Путина захватить Донбасс до марта.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия может приурочить новое масштабное наступление к годовщине вторжения в Украину - 24 февраля. Он добавил, что, по оценке министерства, в распоряжении России сейчас более 300 тысяч мобилизованных.

Аналитики ISW считают, что Кремль, вероятно, снова переоценивает возможности российской армии в контексте нового большого наступления в Украине. Он закончится досрочно без значительных успехов для РФ.

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