Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях.

Российские оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях - без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

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"Вместе с тем, враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: актуальное

Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. В то же время украинская разведка заявила, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.

В Минобороны не исключали, что Кремль попытается осуществить крупное наступление до 24 февраля - к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. В то же время в ЦРУ констатировали, что критический период в российско-украинской войне продлится не менее шести месяцев. Запад, в свою очередь, сосредоточился в течение этого времени передать Украине более мощное вооружение, в том числе танки и дальнобойные снаряды. Киев также надеется получить от стран Европы современные истребители для проведения контрнаступления.

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