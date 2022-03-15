В частности, непосредственно из города суммы вывезли 6 тысяч 950 граждан.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что сегодня из Сумской области эвакуировали более 8,5 тысяч человек.

Об этом Верещук сказала в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Сумская область - эвакуировано 8 тысяч 533 человека. Из города Сумы - это 6 тысяч 950, из города Тростянец - 140, из города Лебедин - 113, из города Шостка - 166, и из города Конотоп - это 1 тысяча 84 человека", - заявила Верещук.

Также она сказала, что в Харьковской области эвакуированы 320 подопечных и работников Оскольского психоневрологического пансионата.

Напомним, что 14 марта, ни один из "зеленых коридоров" для эвакуации населения в Сумах не работал.

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