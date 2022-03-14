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На Сумщине 14 марта "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной госадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Сумщина! 14 марта "зеленых коридоров" в области не будет", - отметил он.

По словам Живицкого, ни один из маршрутов по состоянию на сегодня не согласован.

"Дальнейшие переговоры продолжаются", - уточнил председатель ОГА.

Напомним, ранее на Сумщину доставили 500 тонн гуманитарного груза. Среди прочего в него входили медикаменты, пищевые продукты, детское питание и прочее.

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