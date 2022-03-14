Ни один из маршрутов по состоянию на сегодня не согласован, дальнейшие переговоры продолжаются.

На Сумщине 14 марта "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной госадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Сумщина! 14 марта "зеленых коридоров" в области не будет", - отметил он.

По словам Живицкого, ни один из маршрутов по состоянию на сегодня не согласован.

"Дальнейшие переговоры продолжаются", - уточнил председатель ОГА.

Напомним, ранее на Сумщину доставили 500 тонн гуманитарного груза. Среди прочего в него входили медикаменты, пищевые продукты, детское питание и прочее.

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