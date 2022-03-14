Из Луганской области удалось эвакуировать еще около 1,6 тыс. человек.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В частности, сегодня по гуманитарному коридору удалось вывезти около 600 мирных жителей из Северодонецка, 480 – из Рубежного, 260 – из Лисичанска, 130 – из Попасной, 80 – из Горного и 82 человека – из Кременной.
"Колонна с Луганщины прибудет в Славянск, где всем будет предоставлено временное убежище, необходимая помощь и возможность по железной дороге добраться до более безопасных регионов Украины", - отметил Гайдай.
В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что на Луганщину удалось также доставить 5 автобусов с гуманитарной помощью.
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