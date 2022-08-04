Иранские беспилотники способны подниматься до 7-9 км, однако не способны развивать большие скорости.

Если Россия будет применять в войне против Украины иранские беспилотники, ВСУ смогут сбивать их средствами противовоздушной, противоракетной обороны и даже с помощью истребителей. В то же время ПЗРК Stinger уже не сможет достать такого типа БПЛА из-за большой высоты полета.

Об этом военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире телеканала FreeДом.

"Высота полета этих беспилотников немного выше, чем у Stinger. Stinger – до пяти километров высоты может сбить беспилотник, а, допустим, Shahed-191 и 129-й (иранские беспилотники – УНИАН) может подниматься до 7-9 километров. Stinger их на этих высотах не возьмет, но на этих высотах их возьмут наши и ПВО, и ПРО, и Воздушные силы: истребители их там могут достать", - объяснил он.

По словам Свитана, эти дроны не способны развивать большую скорость - до 150-200 километров. Они не маневрены, и на этих высотах практически любые истребители их достают, и практически любая система ПВО.

"Новые системы, которые сейчас нам будут передаваться, – IRIS-T немецкие и особенно NASAMS норвежско-американские – они вообще до 20 километров высоты берут. Для этих систем ПВО – это очень легкая цель", – подчеркнул Свитан.

Ранее сообщалось, что Иран, возможно, уже отправил России первую партию беспилотников в обмен на Су-35.

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