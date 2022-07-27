В Пентагоне прокомментировали поездку Путина в Тегеран.

Соединенные Штаты Америки не увидели никаких признаков того, что Россия купила какие-либо беспилотники у Ирана.

Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби во время общения с журналистами, пишет AlArabiya.

"Мы не видели никаких признаков фактической поставки и/или покупки иранских беспилотников Министерством обороны России", - заявил Кирби.

Он отметил, что российский президент Владимир Путин, ищущий беспилотники в Тегеране, доказывает, что Кремль "зажат" санкциями.

"Мы знаем, что санкции сказываются на его оборонно-промышленной базе", - сказал Кирби.

По словам пресс-секретаря Пентагона, российские войска замедлили движение на Донбассе и на юге Украины.

"Но (обращение к Ирану за беспилотниками - УНИАН) демонстрирует все признаки того, что он хочет продолжать вести эту войну, продолжать находить новые способы убивать украинцев", - отметил он.

Напомним, что Путин посетил Иран 19 июля. В Тегеране он встретился с президентами Ирана и Турции.

Позже в российских провластных телеграм-каналах сообщили, что Иран якобы поставил России ударно-разведывательные БПЛА "Shahed 129".

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