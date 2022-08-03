Недавно в росСМИ появилась информация о расширении "авиационного сотрудничества" между странами.

Иранские власти могли отправить России первую партию беспилотников в обмен на истребители Су-35.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По сообщению OSINT-расследователей, Тегеран с первой партией беспилотников Тегеран также отправил в Россию своих специалистов, которые должны обучить российских военных пользованию БПЛА.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, в российских СМИ появилась информация о расширении "авиационного сотрудничества" между странами для обхода санкций.

"Если это правда, это предполагает, что Иран может получить российские самолеты Су-35 в обмен на беспилотники, что могло быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля", - считают эксперты.

Соглашение предусматривало, что Иран увеличит объем пассажирских рейсов в Россию и дополнительно отремонтирует российские самолеты. Тегеран, говорится в отчете ISW, может попытаться использовать это соглашение для облегчения приобретения российских боевых самолетов.

В апреле западные СМИ писали, что Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.

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