Народный депутат Вадим Ивченко считает, что идею экономического бронирования от мобилизации нужно решать комплексно.

Члены Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народные депутаты Украины Ирина Фриз и Вадим Ивченко высказали мнение о перспективе идеи бронирования от мобилизации по уровню доходов.

В эфире общенационального марафона депутаты отметили, что инициатива бронирования от мобилизации с экономической привязкой к уровню заработной платы или налога может стать настоящей угрозой для единства украинского общества во время войны.

Народный депутат Ирина Фриз назвала такую идею бесперспективной и вообще "абсолютно аморальной инициативой, которая в принципе ничего общего не имеет с таким словом, как справедливость".

Видео дня

"Я считаю, что любые экономические привязки или к уровню заработной платы, или к какому-то налогу все равно будут достаточно бурно восприниматься в обществе. Эта инициатива так же является угрозой для единства общества во время войны. Считаю все эти движения являются несправедливыми. Любые установления предельных показателей по бронированию по заработной плате, например, не сработают, если мы говорим о региональном бизнесе и экономике. То, что может себе позволить установить, условно говоря, в городах миллионниках, абсолютно не является возможным для установления в других городах. Поэтому это будет снова вызывать сопротивление", - акцентировала Фриз.

Она добавила, что вместо того, чтобы "придумывать непонятные инициативы, лучше четко структурировать экономику", определить какие именно сферы должны работать на обеспечение ВСУ и перераспределить доходную часть бюджета.

В свою очередь, народный депутат Вадим Ивченко считает, что идею экономического бронирования от мобилизации нужно решать комплексно, сделать определенную мотивацию и отпустить рычаги давления на бизнес, но при этом не делить законом людей на бедных и богатых.

"Первое, если с одной стороны, господин Стефанчук говорит, что нужно, чтобы восемь работающих людей работали на одного военного, тогда нужно не давить на бизнес, сделать некоторую либерализацию, чтобы бизнес просто занимался своими делами. Это будет иметь больший эффект. Второе, если мы вводим "налог на трусость", то тогда нам надо, как мы предложили в законе, понятие какой-то мотивации. Завтра, когда уже не будет войны и мы все будем мирно жить, то все эти трусы, которые откупились, пойдут в депутаты местных советов, в списки в Верховную Раду или на госслужбу. Ну пусть трусы занимаются бизнесом, а те что будут госслужащими, будут работать в правоохранительных органах, депутатами - это будут люди, которые защищали Украину, которые взяли в руки оружие и мобилизовались в ВСУ", - акцентировал Ивченко.

Он добавил, если рассматривать вопрос экономического бронирования комплексно, тогда можно найти консенсусное решение.

"Но, я здесь согласен с моей коллегой Ириной Фриз, невозможно сказать, что кто-то заплатит двадцать тысяч и может откупиться. Это просто аморальный подход, чтобы закон делил на тех, кто богаче или беднее", - подчеркнул Ивченко.

Экономическое бронирование украинцев от мобилизации

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук скептически относится к идее экономического бронирования украинцев от мобилизации и привел исторический пример с "налогом на трусость". При этом он допускает возможность изменения системы бронирования граждан, отметив, что в этом вопросе экономика "не последняя вещь".

Ранее глава Комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что законопроект об экономическом бронировании зарегистрируют в парламенте до конца марта и отметил, что существуют две разные модели над которыми работают.

Вас также могут заинтересовать новости: