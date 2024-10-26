Отмечается, что по оккупантам мощно работают украинская артиллерия и дроны.

На островах в Херсонской области российские оккупанты попали в тяжелое положение из-за отсутствия ротации и постоянных обстрелов ВСУ, передает 24 канал со ссылкой на источники.

Отмечается, что один из российских военнослужащих из 80-й мотострелковой бригады пожаловался родственникам на своего командира, заставляющего изучать обязанности матроса, несмотря на тяжелые условия.

"Российские захватчики не могут выжить на этих островах. По ним мощно работают украинская артиллерия и дроны. Кроме того, у оккупантов огромные проблемы с логистикой. Еду и боекомплект им доставляют дронами. Впрочем, всего настолько мало, что российские военные едят лягушек и камыш", - пишет издание.

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Также сообщается, что в указанной бригаде был не один случай дезертирства.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине за время полномасштабной войны предварительно составляют около 687 600 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1 690 российских оккупантов.

Также Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 9 109, боевых бронированных машин - 18 332, артиллерийских систем - 19 782, РСЗО - 1 240, средства ПВО - 984, самолетов - 369, вертолетов - 329.

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