Кроме того, ВСУ уничтожили немало вражеской техники.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1 690 российских оккупантов. Всего за время полномасштабной войны было уничтожено около 687 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также украинские бойцы продолжают уничтожать военную технику врага, в частности уже было уничтожено:

танков - 9 109 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 18 332 (+45) ед,

артиллерийских систем - 19 782 (+29) ед,

РСЗО - 1 240 (+2) ед,

средства ПВО - 984 (+2) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 17 726 (+56),

крылатые ракеты - 2 625 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 460 (+95) ед,

специальная техника - 3 541 (+6).

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, разведка Нидерландов сообщила, что Россия перебросила не менее полутора тысяч военных КНДР для участия в войне против Украины. Там отметили, что первое развертывание было способом для Кремля проверить войска КНДР и оценить реакцию мира.

Видео дня

Также военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что российские оккупанты накапливают ракеты для нанесения массового удара по территории Украины. По его словам, пока нет информации, что в России возник серьезный кризис с производством ракет.

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