Враг продвинулся возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки.

Российские оккупанты продолжают продвигаться на востоке Украины, осуществляя бешеное давление на Силы обороны. И за минувшие сутки им удалось достичь определенных достижений. Так, по данным DeepState, россияне продвинулись в Селидово и еще пяти населенных пунктах.

"Враг продвинулся в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки", - говорится в сообщении.

Ранее аналитики проекта сообщали об очень тяжелом дне для украинских защитников на линии Шахтерское-Богоявленка.

Видео дня

Отмечалось, что российские захватчики совершили по меньшей мере два "наката" в районе Шахтерска. Днем колонна из восьми единиц техники доехала до поселка и пыталась прорваться в Большую Новоселку. Одну боевую бронированную машину удалось подбить, а остальные откатились. Также россияне сбросили пехоту на ферме к западу от Богоявленки.

"Враг уже все увидел и в ближайшие дни усилит давление", - прогнозировали аналитики.

Селидово - что известно

Генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что ситуация в Селидово переросла в стадию критической и скорее всего, Силам обороны придется оставлять позиции в городе, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.

Он отметил, что россияне сосредоточились на южном фланге от Покровска - это Угледар, Курахово и затем на Покровск.

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