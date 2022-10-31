Гайдай отметил, что россияне пытаются выбить ВСУ из Белогоровки.

Украинские военные освободили от российских оккупантов уже девять населенных пунктов Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"На сегодня девять населенных пунктов деоккупированы. Надеюсь, наши защитники эту цифру с каждой неделей будут увеличивать", – добавил он.

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По словам главы Луганской ОВА, горячими участками на передовой остаются районы Белогоровки, а также районы Сватово и Кременной. Он отметил, что россияне пытаются выбить ВСУ из Белогоровки. В то же время в направлении Сватово и Кременной украинские силы оттесняют врага.

Гайдай добавил, что россияне накрывают "Градами" освобожденное Невское. Оттуда эвакуируют людей.

Деоккупация Луганщины

Украинские военные продолжают освобождать территории от российских оккупантов. Движение наших защитников происходит, в частности, на Луганщине.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупанты строят рубеж обороны от Сватово до Кременной. Он считает, что россияне решили сделать этот рубеж опорным для Луганской области.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что на восстановление области после деоккупации понадобится около семи лет. Начать какие-то работы можно будет только после полного освобождения региона. При этом на полное разминирование территории Луганщины может уйти 10 лет.

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