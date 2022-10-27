В то же время россияне продолжают расстреливать реактивной артиллерией дома в деоккупированных селах.

По состоянию на вечер 27 октября Вооруженные Силы Украины продвигаются на двух направлениях в Луганской области – Сватовском и Кременском.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

В то же время, по его словам, российские оккупанты пытались прорваться в направлении Белогоровки, но все их атаки были отбиты украинскими военными.

Видео дня

Также россияне продолжают расстреливать реактивной артиллерией дома в деоккупированных селах, где остается местное население. В подавляющем большинстве это пожилые люди.

"Среди 17 человек, остававшихся в Белогоровке, был пожилой мужчина и дочь, которая за ним ухаживала – именно они на днях погибли от российского снаряда", – заявил Гайдай.

Кроме того, он подчеркнул, что де-юре в так называемой "ЛНР", которая является российской оккупационной администрацией, города Попасная уже не существует.

Ситуация на Луганщине: что известно

Украинские военные продолжают контрнаступление и освобождают нашу землю от оккупантов. По данным Генштаба, в районах двух населенных пунктов в Луганской области на днях было уничтожено до 60 российских оккупантов, по меньшей мере 10 из которых – офицеры.

Ранее стало известно, что для пополнения состава российских частных военных компаний в Станицу Луганскую привезли очередную партию заключенных из России, а "правоохранителям" запретили их трогать в случае нарушений. Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин.

Кроме того, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, тотальное превосходство россиян в артиллерии в этой области закончилось из-за разрушения логистики подвоза боекомплектов. Он отметил, что до этого четыре месяца ВСУ чувствовали тотальное преимущество россиян в артиллерии, обстрелы продолжались круглосуточно.

Вас также могут заинтересовать новости: