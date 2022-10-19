Он добавил, что сейчас россияне выполняют на местах быстрые ремонты, чтобы продемонстрировать, что что-то делают.

На восстановление Луганской области после деоккупации понадобится около семи лет. Начать какие-то работы можно будет только после полного освобождения региона.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире проекта Freeдом.

В то же время на полное разминирование территории может уйти 10 лет.

"Россияне выполняют быстрые ремонты, говоря жителям Луганской области, что так называемая "ЛНР" восемь лет ничего не делала, а Россия делает", - добавил он.

По словам главы области, российские оккупанты сейчас реактивной артиллерией разрушают Стельмаховку, из которой их недавно выгнали ВСУ. Кроме того, они пытаются пробиться в направлении Лимана.

"Защитные бетонные сооружения, которые оккупанты устанавливают в Луганской области, они лично называют "линией Вагнера", - отметил Гайдай.

Освобождение Луганщины

Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября Гайдай заявил о начало деоккупации Луганщины.

По словам Гайдая, Луганщина – самая сложная область для деоккупации. Поскольку российские захватчики, бежавшие из почти полностью освобожденной Харьковщины и Лимана, бежали именно сюда. Концентрация военных здесь максимальная, отмечает глава ОВА.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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