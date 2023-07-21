Последнее слово будет за американским лидером Джо Байденом, отметил его советник.

США обсуждают поставки в Украину баллистических дальнобойных ракет ATACMS, последнее слово будет за американским лидером Джо Байденом, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают поставки в Украину ракет большой дальности ATACMS, но решение будет за американским президентом, пока оно не принято.

США готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине, но учитывают реакцию РФ при принятии решений, добавил советник Байдена.

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Также Салливан отметил, что Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления, однако США проводят консультации с Киевом по поводу того, когда задействовать основные силы.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины - актуальное

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас решения о предоставлении Украине ракет большой дальности ATACMS еще нет. На брифинге по результатам саммита НАТО в Вильнюсе он ответил на вопрос журналистов о его переговорах с президентом США Джозефом Байденом о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Украине больше всего нужны артиллерийские снаряды, а не дальнобойные ракеты ATACMS. Журналистка Bloomberg спросила у президента США перед отлетом из Вильнюса, рассматривает ли он вопрос передачи Украине таких ракет, и он ответил так: "Да, но они уже имеют эквивалент ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы над этим работаем".