В Пентагоне опасаются, что это может повлиять на их военные планы.

В администрации президента США Джо Байдена "тихо" обсуждают, стоит ли отправлять ли Украине ракеты ATACMS.

Два американских чиновника и один европейский рассказали The New York Times, что "тихие дебаты" идут вокруг вопроса, нужно ли передать Украине хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые сейчас зарезервированы для других угроз безопасности.

Представители министерства обороны предупредили, что арсенал ATACMS относительно невелик, а ракеты используются для других военных планов Пентагона, в том числе на Корейском полуострове.

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В компании Lockheed Martin отметили, что с момента разработки ракеты было произведено всего около 4 тысяч ATACMS. Передача их Украине поставит под угрозу готовность в других горячих точках.

Издание отмечает, что решение Франции передать Украине ракеты может как усилить кампанию давления, так и ослабить ее.

ATACMS для Украины: что известно

Украина неоднократно обращалась к Соединенным Штатам с просьбой передать на вооружение ВСУ эти ракеты, однако Вашингтон отказывал.

В начале лета стало известно, что в Конгресс внесли резолюцию с призывом передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Считается, что их не передают из опасений, что украинцы могут использовать их для ударов по территории РФ.

Напомним, Великобритания уже передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow, а Франция обещает поставить ракеты SCALP.

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