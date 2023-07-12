Байден заявил, что Украина уже имеет эквивалент ATACMS.

Украине больше всего нужны артиллерийские снаряды, а не дальнобойные ракеты ATACMS. Так президент США Джо Байден прокомментировал вопрос о возможности передачи Украине ракет ATACMS.

Журналистка Bloomberg спросила у президента США перед отлетом из Вильнюса, рассматривает ли он вопрос передачи Украине таких ракет.

"Да, но они уже имеют эквивалент ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы над этим работаем", – ответил Байден.

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Возможная передача ATACMS для Украины - детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас решения о предоставлении Украине ракет большой дальности ATACMS еще нет.

В частности, он прокомментировал на вопрос журналистов о его переговорах с президентом США Джозефом Байденом о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

Отвечая на вопрос, когда Украина получит баллистические ракеты ATACMS, глава государства ответил: "Не знаю". По его словам, "есть такие разговоры", но пока нет конкретного решения, то лучше этот вопрос не поднимать.

В администрации президента США Джо Байдена "тихо" обсуждают, стоит ли отправлять Украине ракеты ATACMS. Два американских чиновника и один европейский рассказали об этом The New York Times.

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