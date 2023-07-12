Президент отметил, что "такие разговоры есть".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас решения о предоставлении Украине ракет большой дальности ATACMS еще нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге по результатам саммита НАТО в Вильнюсе.

В частности, он прокомментировал на вопрос журналистов о его переговорах с президентом США Джозефом Байденом о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

Отвечая на вопрос, когда Украина получит баллистические ракеты ATACMS, глава государства ответил: "Не знаю".

По его словам, "есть такие разговоры", но пока нет конкретного решения, то лучше этот вопрос не поднимать.

"Потому что есть ожидания людей, военных, всех. Поэтому, мне кажется, что важно сначала сделать, а уже потом делиться информацией, каким образом это произошло", - сказал Зеленский.

В частности, он рассказал, что решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов было сложным и обсуждалось месяцами.

"Так что подождите. Не все сразу", - добавил президент.

Оказание помощи Украине - детали

7 июля стало известно, что США предоставят Украине очередной пакет оборонной помощи. В частности, в него будут включены и кассетные боеприпасы.

Украинские чиновники и военные неоднократно подчеркивала необходимость такого вооружения для улучшения ситуации на поле боя. Россия использует такие боеприпасы в Украине еще с 2014 года, обстреливая в том числе и мирные населенные пункты.

Несмотря на это, Зеленский заверил, что Украина будет использовать кассетные снаряды для поражения военных объектов ворона только на временно оккупированной территории Украины. Президент в очередной раз подчеркнул, Украина нуждается и в дальнобойном оружии.

В администрации президента США Джо Байдена "тихо" обсуждают, стоит ли отправлять Украине ракеты ATACMS. Два американских чиновника и один европейский рассказали об этом The New York Times.

Вас также могут заинтересовать новости: