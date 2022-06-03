Херсон живет под российской оккупацией, недавно в городе пропала украинская мобильная связь и интернет.

Оккупированный россиянами Херсон с 30 мая остался без связи, жители города не могут связаться с родными и даже вызвать скорую помощь. Оккупанты при этом пытаются изобразить, что Украина якобы бросила местных жителей.

Об этом рассказала "Апострофу" корреспондент Яна Самко.

По ее словам, с вечера 30 мая по городу начали ездить автомобили с громкоговорителем, где херсонцам говорили, что связь отключила "киевская власть".

"Собственно, после этого началась серия очень мощных взрывов. Что именно, где и есть ли пострадавшие до сих пор не известно, потому что город вообще без связи. Все, что имеем на сегодня - это какие-то точки Wi-Fi от некоторых местных провайдеров, которые, наверное, все же подают интернет через россию. Через эти точки, к которым ты присоединяешься в соцсети, такие как Фейсбук или Инстаграм, или на определенные украинские сайты можно зайти только через ВПН. Все остальное не работает. Связи нет ни в Херсоне, ни в других городах", - пояснила корреспондент.

Для возобновления связи российские оккупанты предлагают херсонцам новые SIM-карты.

"Они продают по пять стартовых пакетов в одни руки, но необходимо предоставить свои паспортные данные. При этом, как дальше пополнить эти стартовые пакеты, никто не понимает. На сегодняшний день они считаются одноразовыми. Опять же, связь с этих SIM-карт не работает. Работает только интернет, но очень слабо. Отмечается, что этот интернет транслируется именно из Крыма. Там и так плохо с интернетом, а его еще начали раздавать в Херсонскую область", - рассказывает корреспондент.

Часть населенных пунктов области (Новая Каховка, Геническ, Скадовск) вовсе остаются без связи.

"Что там происходит, вообще неизвестно. Люди напуганы, люди не понимают, как им жить без связи, потому что даже скорую помощь нельзя вызвать. Когда недавно произошла в центре города авария, - в гражданскую машину врезалась "зетка", то скорую помощь вызвали, посылая людей на машине, чтобы они привезли работников медицинской помощи. Эти минуты всегда катастрофически важны. Они, к сожалению, могут повлиять на эту ситуацию. Так мы живем сейчас: полностью без связи, полностью без интернета, без возможности даже узнать какие-то актуальные новости. Все, что удается, это какие-то отрывки. Передаются какие-то записки, какие-то определенные сообщения", - подчеркнула корреспондент.

Она рассказала, что россияне по-прежнему препятствуют эвакуации мирного населения, а также не дают завозить лекарства, продукты питания, топливо.

"С этим ситуация катастрофическая, ведь то, что сегодня есть, - это то, что завозится из Крыма. Но по завышенным ценникам в два-три раза. К сожалению, других вариантов у людей на сегодняшний день нет", - отметила Самко.

С начала оккупации города там выросли цены на многие товары, некоторые из них подорожали в несколько раз.

"Яйца стоили 80-100 гривен. Мука и сахар очень дорого стоили. Сейчас на крупу, муку, яйца цена очень упала, потому что некуда фермерам ее реализовать, кроме вывоза в сторону Крыма, а они к этому не стремятся. Но на средства гигиены, средства бытовой химии очень высокая цена держится - где-то в два-три раза подорожало. Если средство для мытья посуды можно было купить за 30 гривен, то сейчас это 90 гривен, как минимум. Такие показатели применяются почти на все средства первой необходимости. Такая же ситуация с лекарствами - они стали дороже в два-три-четыре раза. Несмотря на то, что они завозятся из Крыма, цена на них выше, чем на оставшиеся от украинского поставщика", - сообщила корреспондент.

Ранее УНИАН уже сообщал, что мобильная связь пропала в Херсоне и области. Оккупанты постоянно манипулируют и обвиняют ВСУ и в том, что пропадает связь, и что происходят обстрелы. Одновременно с этим оккупант внедряет российского оператора с кодом +7 и начинает раздавать мобильные карточки.