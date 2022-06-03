На линии соприкосновения южного фронта ситуация динамичная и напряженная.

Русские войска перебросили под Херсон колонну дополнительных БМП-1 из 27 единиц.

Об этом говорится в сводке ОК "Пивдень" в Facebook.

В командовании подчеркнули, что на линии соприкосновения южного фронта ситуация динамичная и напряженная.

"Враг, страдая от системных контратак наших подразделений, подтянул и разгружает на железной дороге, в 40 км от Херсона 27 БМП-1", - говорят военные.

Отчаянная попытка рашистов восстановить утраченное положение в районе Николаевки Херсонской области, успеха не имела. Оккупанты нанесли два авиаудара по украинским позициям; с нашей стороны - без потерь.

В результате массового обстрела Нововоронцовки ранены два гражданских лица.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия по захвату Луганской и Донецкой области. Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, но украинские защитники держат позиции.

ВСУ удается проводить определенные локальные военные операции в городе, отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

При этом враг продолжает обстреливать приграничные районы Украины с целью отвлечь украинские силы, а также держит в Черном море корабли с ракетными установками.

В то же время ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. Под угрозой оказалась жизненно важная наземная линия снабжения оккупационных войск РФ на границе Херсонской и Николаевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: