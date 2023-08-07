У врага будут значительные сбои в логистике и задержки с поставками для войска.

6 августа украинские силы нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль территорий, которые соединяют оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область. Это заставило российские силы перенаправить автомобильное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные, акцентируют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские удары по мостам вдоль критически важных российских земных линиях связи являются частью украинской кампании блокировки, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций. ... Они, вероятно, прервут транспортировку российского персонала, материальных средств и оборудования из оккупированного Крыма для критически важных российских оборонительных операций на Западе Запорожской области и на границе Запорожской и Донецкой области на некое неопределенное время", – говорится в отчете.

В ISW предполагают, что степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, заставит российские силы перенаправить военный транспорт с Арабатской косы на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и оккупированной Херсонской областью.

Видео дня

"Большинство российского автомобильного транспорта между Крымом и Херсонской областью (если не весь) будет проходить вдоль или очень близко к одному 20-километровому участку трассы М-17 между Ишунем и Армянском. Это главное узкое место в российских земных линиях связи. Вероятно, это приведет к значительным сбоям в логистике, задержкам и пробкам", – отмечают аналитики.

ISW акцентирует, что украинские силы также расширяют усилия по перехвату российских военно-морских целей, привлеченных к российскому материально-техническому обеспечению в Черном море.

"Украинские официальные лица постоянно заявляли о своей приверженности кампании умышленного блокирования российских военных целей, чтобы ухудшить материально-техническое обеспечение и оборонные возможности России для создания благоприятных условий для будущей контрнаступательной деятельности Украины", – напоминают аналитики.

Чонгарский мост и Генический мост атакованы силами обороны - детали

Днем 6 августа Силы обороны Украины совершили атаку на Чонгарский и Генический автомобильные мосты - два ключевых пути сообщения оккупантов.

Чонгарский мост на административной границе с Крымом, по словам оккупантов, был атакован ракетами, было три-четыре "прилета".

Мост, который соединяет оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой, как сообщал гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, также был под ударом ракетами, три "прилета".

В сети к вечеру показали последствия ударов по двум мостам. Дорожное покрытие значительно повреждено в обоих случаях.

Вас также могут заинтересовать новости: