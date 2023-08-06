Атакованный мост якобы ведет из Геническа на Арабатскую стрелку.

Воскресенье выдалось неудачным для двух мостов на оккупированных Россией территориях. Сначала оккупанты сообщили об ударах по Чонгарскому мосту, а теперь стало известно, что "бавовна" посетила Геническ Херсонской области.

Как сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram, ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.

Коллаборант утверждает, что Украина выпустила по этому мосту 12 ракет, из которых 9 сбила ПВО оккупантов. Якобы был ранен один мирный житель, который проезжал по мосту в момент прилета.

"Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, который проходил рядом с мостом. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - отметил Сальдо.

Зато советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram сообщил, что с мостом случилась "кара небесная". По его данным, пылает газопровод, а мост получил значительные повреждения.

Удары по мостам на ТОТ

В последние недели участились удары по мостам, контролируемым Россией. 22 июня и 29 июля ударили по Чонгарскому мосту, российские оккупанты обвинили в этом украинскую армию, заявив, что она использовала британские ракеты Storm Shadow. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие автомоста.

Сегодня произошел третий удар по этой переправе. Повреждено дорожное полотно моста. Там образовалась огромная воронка.

Также по Крымскому мосту ударили 17 июля, в результате чего была уничтожена часть, где передвигается автомобильный транспорт.

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