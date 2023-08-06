Известно, что удары были нанесены около 15:00.

Атаку на Чонгарский и Генический автомобильные мосты осуществили силы обороны Украины.

Это подтвердило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Удары были нанесены около 15:00.

"Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов - Чонгарский и Генический автомобильные мосты. Слава Вооруженным силам Украины", - отметили в СтратКоме.

Удары по мостам 6 августа

Днем 6 августа российские паблики заявили о "прилеты" по Чонгарскому мосту на административной границе с Крымом. По данным оккупантов, по мосту ударили ракетами. Всего зафиксировано три-четыре "прилета".

Позже гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли мост, который соединяет оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой. Коллаборант утверждал, что Украина выпустила по этому мосту 12 ракет, из которых 9 сбила ПВО оккупантов. Якобы был ранен один мирный житель, который проезжал по мосту в момент прилета.

В сети показали последствия ударов 6 августа по двум мостам на юге Украины. На кадрах видно, что дорожное покрытие значительно повреждено в обоих случаях.

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