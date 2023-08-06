Сейчас КПП "Чонгар" закрыли для проезда.

В воскресенье, 6 августа, Z-паблики заявили о "прилетах" по Чонгарскому мосту на административной границе Крыма и Запорожской области.

По данным оккупантов, по мосту ударили ракетами. Всего зафиксировано три-четыре "прилета". Объем повреждений пока неизвестен.

Гауляйтер Владимир Рогов объявил, что контрольно-пропускной пункт "Чонгар" закрыт для проезда через удары по мосту. Деталей он не сообщает, но "надеется, что мост цел".

Тем временем местные паблики опубликовали видео, на котором виден столб дыма над Чонгарским мостом.

Обновлено в 16:05. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов также подтвердил удары по Чонгарскому мосту. По его словам, якобы есть одно попадание, а еще несколько ракет сбила ПВО.

"Есть повреждение дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", – заявил он.

В сети уже появилось видео последствий прилетов по мосту. На дорожном покрытии образовалась огромная воронка.

Чонгарский мост под ударом

В последние недели этот мост все чаще становится объектом ударов. Напомним, что 22 июня произошел первый ракетный удар по Чонгарскому мосту, российские оккупанты обвинили в этом украинскую армию, заявив, что она использовала британские ракеты Storm Shadow. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие автомоста.

Утром 29 июля произошел повторный удар по Чонгарскому мосту. На фото, которые появились в сети, была видна пораженная северная часть моста – там образовалась огромная воронка в том месте, где проходит железнодорожное полотно, между двумя ветками.

Вас также могут заинтересовать новости: