Алексей Данилов подчеркнул, что ВСУ готовятся и знают, как реагировать на угрозу из Беларуси.

С первого дня полномасштабного вторжения в Украину Россия активно использует территорию Беларуси для размещения своих войск и боевой техники. В последние дни Россия стягивает все больше войск и техники к границе Украины и Беларуси.

Как отметил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью 24 канала, Украина отслеживает информацию обо всем, что происходит в Беларуси, и готова реагировать на любые угрозы с севера.

По его словам, что есть очень маленькая часть белорусов, которые пожелали служить за деньги в российской армии. Она составляет абсолютное меньшинство от того, на что рассчитывал Путин.

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"Они уже давно пошли на этот контракт, поскольку это произошло не вчера и не позавчера, а месяца 2 – 3 назад. Остальных желающих против нас воевать со стороны белорусского народа нет. Что касается территории Беларуси, оккупированной Россией - мы понимаем, что оттуда могут быть определенные угрозы. Мы к ним готовимся и знаем, каким образом мы должны на это реагировать. Еще раз подчеркиваю: нас преодолеть эта страна не может, потому что мы – "люди света". Мы это доказали уже всему миру. А свет всегда побеждает тьму", - отметил Данилов.

Участие Беларуси в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко дал Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские военные используют воздушное пространство Республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

Угроза со стороны Беларуси сохраняться до конца года, считают белорусские аналитики.

14 октября издание "Наша Нива" со ссылкой на свои источники сообщило, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенная власти Беларуси опасаются недовольства населения в случае принятия решения об участии страны в войне с Украиной. По данным ГУР, объявление частичной мобилизации может вызвать социальный взрыв в стране.

Накануне помощник командующего Объединенных Сил ВСУ Евгений Силкин заявил, что весной угроза наступления с территории Беларуси может возрасти.

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