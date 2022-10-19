Сейчас на территории Беларуси находится 10 тыс. мобилизованных россиян, значительная часть сконцентрирована у границ с Украиной.

Весной угроза наступления с территории Беларуси может возрасти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал помощник командующего Объединенных Сил ВСУ Евгений Силкин.

"Вероятность повторного вторжения в Украину с северных границ с Беларусью очень низкая, но полностью она не исключена. По нашей оценке, до конца этого года враг не сможет накопить достаточные силы для наступления, однако весной такая угроза может возрасти", - сообщил Силкин.

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Он отметил, что большая часть вооруженных сил Беларуси находится в приграничных областях. По официальным данным, сейчас на территории Беларуси находится 10 тыс. мобилизованных российских военнослужащих, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

Участие Беларуси в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают беларуские аналитики.

14 октября издание "Наша ніва" со ссылкой на свои источники сообщило, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенная власти Беларуси опасаются недовольства населения в случае принятия решения об участии страны в войне с Украиной. По данным ГУР, объявление частичной мобилизации может вызвать социальный взрыв в стране.

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