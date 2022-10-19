Есть данные, что повестки приходят бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также дембелям ВДВ.

Беларусам массово приходят повестки для явки в военкомат якобы для уточнения данных. В Минобороны Беларуси говорят, что это - "стандартная проверка".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"При этом вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повестками", - говорят в беларуском военном ведомстве.

Видео дня

В МО РБ уверяют, что никакие мобилизационные мероприятия в Беларуси не проводятся.

"Тем не менее, известно, что повестки рассылают, в том числе дембелям 5-й ССО в г. Марьина Горка. Их вызывают на военные сборы, которые согласно повестке пройдут с 21 октября по 4 ноября. Кроме того, есть данные, что повестки приходят бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также дембелям ВДВ", - пишет "Беларускі Гаюн".

Как Россия использует Беларусь в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают беларуские аналитики.

14 октября издание "Наша ніва" со ссылкой на свои источники сообщило, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

Вас также могут заинтересовать новости: