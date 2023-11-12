ОТРК "Искандер" не могут поразить цели на большой дальности, отметил специалист.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и больше всего вражеские ракеты "Искандер" угрожают четырем нашим областям - Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской.

Большинство ракет, накопленных РФ, - "Искандеры", а они не способны поразить цели на большой дальности, например, в центральных или западных регионах украинского государства, рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в интервью obozrevatel.com.

"…Их дальность ("Искандеров", - Ред.) достаточно ограничена. Поэтому эти ракеты представляют угрозу, прежде всего, для прифронтовых областей - Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской", - поделился собеседник.

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Напомним, в сентябре представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что Россия развернула вдоль границы с нашим государством более 40 комплексов "Искандер".

Украинские власти и ряд экспертов уже не раз предупреждали, что РФ накапливает ракеты, чтобы осуществлять удары по нашей земле в осенне-зимний период.

По сведениям ГУР, опубликованных в начале ноября, российская сторона уже накопила, в частности, 290 модификаций ракет для "Искандеров", 80 "Кинжалов" и 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения защитники Украины уже уничтожили 1560 крылатых ракет РФ.

Справка УНИАН. "Искандер" - это самоходные российские пусковые установки, семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. В это семейство ОТРК входят, в частности, "Искандер", "Искандер-К", а также "Искандер-М".

Установка "Искандер-М" запускает высотную баллистическую ракету, а "Искандер-К" использует крылатые ракеты, которые способны низко лететь и огибать рельеф местности. Дальность "Искандеров" - до 500 километров.

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