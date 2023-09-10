Оккупанты пытаются методично уничтожать наши гражданские объекты, отметили в украинской разведке.

РФ развернула вдоль украинской границы более 40 пусковых установок баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля - "Искандер".

Именно из этого вооружения противник вчера нанес удары и баллистическими, и крылатыми ракетами по украинской земле, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время дискуссии в рамках "Ялтинской европейской стратегии".

По его словам, противник таким образом осуществляет методическое уничтожение, в первую очередь, гражданских объектов украинского государства. "...Российская Федерация вдоль границы с Украиной... развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер", - поделился Скибицкий.

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Стоит отметить, что "Искандер" может запускать баллистические ракеты 9М723, их модификацию - 9М729 (считается, что их максимальная дальность составляет до 500 километров) и крылатую ракету Р-500. Есть информация, что вражеская крылатая ракета способна преодолеть расстояние большее в разы, чем баллистика и ее модификации.

Война в Украине - сегодня это стоит знать

Российские захватчики уже не раз били по украинской территории различными ракетами, есть много жертв, пострадавших и разрушений. Украинским воинам уже удалось уничтожить 1 455 крылатых ракет РФ.

В начале мая военный эксперт, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман говорил, что в России осталось около 15% ракет от того количества, которое было в начале полномасштабного вторжения.

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