В разведке отмечают, что количество ракет у России сейчас на уровне прошлого года.

По данным украинской разведки, сейчас у России имеется в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров, – это количество на уровне прошлого года

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР генерала-майора Вадима Скибицкого, речь идет об ориентировочно 165 "Калибрах", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 - 350 километров.

Скибицкий уточнил, что в прошлом году показатели были почти такие же, и это говорит о том, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса ракет.

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"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут - минимум 30% они должны оставить себе в запасах. Если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата - тогда снова кто-то улетит с должности", - отметил представитель ГУР.

В то же время он подчеркнул, что добиться результата россиянам будет сложно, ведь "мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы".

Россия накапливает ракеты

Ранее сообщалось, что россияне начали меньше использовать крылатые ракеты. Предположительно, это связано с тем, что Россия накапливает крылатые ракеты Х-101, Х-555, Х-55 для повторения энергетического террора Украины во время отопительного сезона.

При этом сейчас враг использует баллистику и сверхзвуковые ракеты, чтобы поддерживать напряжение и показать "победы", поскольку их нет на фронте.

Сегодня ночью оккупанты атаковали юг Украины дронами и четырьмя типами ракет. В частности, по Одессе оккупанты запустили "Оникс" и "Искандер-М", по Херсону - Х-31П и по Николаевщине - ракету Х-59.

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