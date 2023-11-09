Президент отметил, что не может называть точную цифру потерь ВСУ.

Потери украинской армии во время полномасштабной войны против россиян гораздо меньше, чем вражеские.

Важной информацией о потерях Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский поделился на мероприятии Reuters Hosts Interview во время своего выступления, комментируя заявления некоторых иностранных лидеров о том, что РФ намного превосходит Украину в плане количества населения, а потому украинские воины якобы "не смогут долго противостоять" захватчикам.

"...я не могу делиться с вами нашими потерями, но наши потери минимум в пять раз меньше российских", - заявил он.

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После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля 2022 года, она уже понесла колоссальные потери. По сведениям Генштаба ВСУ, общие потери врага на 9 ноября 2023 года составляют примерно 308 тыс. 720 оккупантов. Потери Украины - это государственная тайна.

В конце лета издание The New York Times писало, что российские потери приближаются к 300 тысячам (около 120 тысяч ликвидированных и 170-180 тыс. раненых), а Украина якобы потеряла убитыми 70 тыс. человек, а ранеными - 100-120 тыс. Украинские власти раскритиковали эту статью.

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