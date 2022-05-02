Украинские военные уничтожили склад боеприпасов РФ.

Мощные взрывы под Херсоном, о которых сообщали сегодня в районе обеда, произошли в легендарной Чернобаевке. На этом месте российские захватчики снова понесли потери.

Об этом у себя в Facebook сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Чорнобаївка – 18. Склад боєприпасів. Хто зачепіть Неньку, тому не забариться. І так багато разів поспіль", – написал Арестович.

Феномен Чернобаевки: что нужно знать

Как сообщалось, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. До сегодня он семнадцать раз становился мишенью украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", русские разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В то же время, у российских военных уже сформировалась паника от одной лишь мысли о Чернобаевке. Поэтому, чтобы заставить военных идти на фронт, русские командиры прибегают ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать

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