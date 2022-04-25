Подробностей атаки пока нет.

Украинские военные в 17-й раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"И, кстати, с 17-й Чернобаевкой. Только что сообщили", - сообщил он.

В прошлый раз украинские воины ударили по вражеским позициям РСЗО и складам в Чернобаевке 18 апреля.

Чем известна "Чернобаевка"

Как сообщал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке РФ использует в качестве командного пункта и места сбора самолетов и вертолетов.

Впервые на этом аэродроме позиции армии РФ поразили еще 27 февраля. Несмотря на это, россияне продолжают размещать там технику.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии – генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.