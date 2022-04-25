Украинские военные в 17-й раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"И, кстати, с 17-й Чернобаевкой. Только что сообщили", - сообщил он.
В прошлый раз украинские воины ударили по вражеским позициям РСЗО и складам в Чернобаевке 18 апреля.
Чем известна "Чернобаевка"
Как сообщал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке РФ использует в качестве командного пункта и места сбора самолетов и вертолетов.
Впервые на этом аэродроме позиции армии РФ поразили еще 27 февраля. Несмотря на это, россияне продолжают размещать там технику.
По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии – генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.