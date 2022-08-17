Сбиты дрон-камикадзе "Ланцет-3"и БПЛА" Элерон-3".

Бойцы 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода из стрелкового оружия сбили два российских беспилотника.

Об этом сообщается на официальной странице 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в социальной сети Facebook.

"Украинское небо будет чистым! Воины одного из подразделений 28 ОМБр недавно сбили сразу 2 вражеских беспилотника: дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный БПЛА "Элерон-3", - говорится в сообщении.

Для уничтожения вражеских беспилотных летательных аппаратов они использовали лишь личное стрелковое оружие.

В бригаде отмечают, что рыцарские выстрелы обошлись Российской Федерации в несколько миллионов рублей.

Как сообщал УНИАН, в июле на юге Украины погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, полковник Виталий Гуляев.

Бойцы его бригады отражали попытки высадки морских десантов в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, что ранее в Харьковской области украинские военнослужащие уничтожили российский БПЛА с помощью американского переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".

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