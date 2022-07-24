Бойцы его бригады отражали попытки высадки морских десантов в Одесской и Николаевской областях.

На юге Украины погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, полковник Виталий Гуляев.

Об этом пишет издание "Думская".

Отмечается, что под его руководством бойцы 28-й отдельной механизированной бригады отбивали попытки высадки морских десантов российских оккупантов в Одесской и Николаевской областях.

Также украинские военнослужащие остановили вражеское наступление на Николаев, теснили захватчиков и освобождали населенные пункты Херсонской области.

Известно, что Виталий Гуляев занял должность командира одесской 28-й бригады в сентябре 2021 года. Он воевал на передовой с 2014 года.

Ранее 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени рыцарей зимнего похода рассказала историю подвига старшего лейтенанта Сергея Ткачука, который вывез раненых бойцов из окруженного села.

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