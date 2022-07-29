Бойцы зенитно-реактивного артиллерийского дивизиона уничтожили вражеский БПЛА с расстояния 3 км.

Сегодня на Харьковщине украинские военные уничтожили вражеский беспилотник с помощью американского "Стингера".

Об этом говорится в сообщении 93-й ОМБр "Холодный Яр".

"Западное оружие в действии! Сегодня в Изюмском районе военные 93 бригады Холодный Яр сбили вражеский "Орлан-10". Бойцы зенитно-реактивного артиллерийского дивизиона уничтожили вражеский БПЛА с расстояния 3 км. Стреляли из американского переносного комплекса "Стингер". Уничтожаем врага на земле и в воздухе! Очищаем от оккупантов украинскую землю", - говорится в сообщении.

Напомним, на Николаевщине ВСУ приземлили ценный российский беспилотник "Форпост". Его стоимость оценивается примерно в семь миллионов долларов.

Ранее УНИАН также сообщал, что "Холоднояровцы" из 93-бригады уничтожили еще один хваленый беспилотник оккупантов. Речь идет о ZALA, который используется для наблюдения, целеуказания для обеспечения точных артиллерийских обстрелов, корректировки огня и тому подобное.

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