В последнее время "вагнеровцам" на Бахмутском направлении крупно не везет.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики стреляют по российской армии.

На вопрос, куда ЧВК "Вагнер" тратит боеприпасы, так как Пригожин неоднократно утверждал, что у его головорезов наблюдается дефицит БК, тот ответил, что ЧВК их тратит, в том числе, на самих русских.

"Боеприпасы мы тратим в том числе для того, чтобы остановить драпающие толпы военнослужащих российской армии", - сказал Пригожин.

Видео дня

Бои за Бахмут - последние новости

В последнее время "вагнеровцам" на Бахмутском направлении, куда Пригожин стянул фактически все силы своей частной армии, крупно не везет. Британская разведка указала на приличную площадь освобожденной от оккупантов территории вокруг города за последние четыре дня.

Пригожин обвиняет в провалах 72-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая, по его словам, убежала от ВСУ и обнажила фланг самих вагнеровцев, в связи с чем ЧВК "потеряла 500 человек убитыми".

Третья штурмовая бригада ВСУ подтвердила побег русских и даже показала кадры первого этапа котратаки. Правда, позже бойцы добавили, что первыми побежали именно "вагнеровцы", тогда как регулярные войска РФ пытались еще отстреливаться.

В то же время, по данным Института изучения войны, "вагнеровцы" захватили 220 м территории в самом Бахмуте и атакуют три основных укрепрайона в северо-западном секторе города.

По состоянию на утро 13 мая 2023 года ВСУ продвинулись еще до 2 км в течение суток. Тогда как вчера вечером, 12 мая, Пригожин заявлял о потере 5 км.

Вас также могут заинтересовать новости: