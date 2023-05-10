В результате боя в тот день были ликвидированы 13 оккупантов, еще 25 захватчиков ранены.

Бойцы третьей штурмовой бригады ВСУ показали кадры первого дня операции под Бахмутом, в ходе которой, по подтверждению обеих сторон, 72-я бригада РФ сбежала с позиций та покинула "вагнеровцев" умирать.

В результате боя в тот день были ликвидированы 13 оккупантов, еще 25 захватчиков ранены и уничтожены несколько складов с боеприпасами.

На опубликованных бригадой кадрах видно, как защитники под прикрытием бронетехники и огня молниеносно продвигались по территории врага и вели с ним ближний бой.

Видео дня

Побег 72-й бригады РФ из-под Бахмута - главное

Накануне главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин пожаловался на плачевное положение оккупантов на Бахмутском направлении. По его словам, 72-я бригада "про*рала три квадратных километра", на котором у него "погибло около 500 человек". Он предупредил, что рубежи не удастся удержать, "если фронт посыпится".

Позже 3-я отдельная штурмовая бригада в составе тактической группы "Азов", которая защищает юго-западные окраины Бахмута, заявила о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под города.

Российская пропаганда уже истерит, что между подразделениями оккупантов якобы произошла "несогласованность действий". "Вагнер" в тот день якобы отошел с фланга из-за прорыва в другом месте, а 72-я бригада РФ этого якобы не знала. В итоге ВСУ продвинулись на 3 км.

Бои за Бахмут-что происходит

Вечером 10 мая 2023 года командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский подтвердил отступление российских войск на отдельных участках фронта у Бахмута. Грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер" и заставило заменить их хуже подготовленными регулярными войсками РФ, которые потерпели поражение и отошли.

В то же время эксперт Иван Ступак заявил, что продвижение украинских военных под Бахмутом Донецкой области еще не контрнаступление, но это неплохой прорыв.

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